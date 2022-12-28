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Мешканців Миколаївської області попередили про можливу атаку дронів

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Миколаїв, Середа 28 грудня 2022 19:56
Мешканців Миколаївської області попередили про можливу атаку дронів Ілюстративне фото: мешканців Миколаївської області попередили про можливу атаку дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 28 грудня, російські окупанти можуть запустити іранські дрони-камікадзе по Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Чекаємо на мопеди", - написав глава ОВА, маючи на увазі іранські дрони-камікадзе, за допомогою яких Росія вже неодноразово завдавала ударів по Україні.

При цьому Кім не розкрив детальніші подробиці можливої атаки росіян. Варто зауважити, що на у Миколаївській області поки не оголошували повітряну тривогу.

Оновлено 20:01

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також попередив мешканців регіону про можливу атаку "мопедів".

Він закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також нічого не знімати та не публікувати у соцмережах.

"Ситуація повністю контролюється. Дотримуйтесь всіх правил безпеки і вірте у ППО. Наші захисники неба завжди на варті", - наголосив Лукашук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні ворожий касетний снаряд вибухнув на території приватного будинку у Миколаєві. Внаслідок інциденту постраждала жінка.

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