Мешканців Миколаївської області попередили про можливу атаку дронів
Сьогодні, 28 грудня, російські окупанти можуть запустити іранські дрони-камікадзе по Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
"Чекаємо на мопеди", - написав глава ОВА, маючи на увазі іранські дрони-камікадзе, за допомогою яких Росія вже неодноразово завдавала ударів по Україні.
При цьому Кім не розкрив детальніші подробиці можливої атаки росіян. Варто зауважити, що на у Миколаївській області поки не оголошували повітряну тривогу.
Оновлено 20:01
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також попередив мешканців регіону про можливу атаку "мопедів".
Він закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також нічого не знімати та не публікувати у соцмережах.
"Ситуація повністю контролюється. Дотримуйтесь всіх правил безпеки і вірте у ППО. Наші захисники неба завжди на варті", - наголосив Лукашук.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні ворожий касетний снаряд вибухнув на території приватного будинку у Миколаєві. Внаслідок інциденту постраждала жінка.
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