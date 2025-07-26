У Дніпрі через обстріл РФ загинула людина

Російські окупанти в ніч на 26 липня здійснили комбіновану атаку на Дніпро. Внаслідок обстрілу вже є інформація про першу жертву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Бориса Філатова.
"На жаль в житловий багатоповерхівці, елітному "хмарочосі", маємо вже одного загиблого", - йдеться у повідомленні.
Філатов зазначив, що розуміє, що укриттів не вистачає, але наголосив, що сидіти під час обстрілу на верхніх поверхах, особливо коли є паркінг - зовсім не потрібно.
"Мої співчуття рідним загиблого", - резюмував мер міста.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Дніпро, Кам'янське та Харків. Ворог запустив по містах дрони, балістику, а у випадку з Харковом ще й авіабомби.
У зв'язку з російською атакою в перерахованих вище містах було чутно безліч звуків вибухів.
Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто було під масованою комбінованою атакою майже три години.
Крім того, зазначимо, що дрони цієї ночі атакували Запоріжжя. У Запорізькому районі фіксувалися кілька пожеж, було влучання по нежитловому приміщенню.
Детальніше про те, що і за чим відбувалося - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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