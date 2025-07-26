У Дніпрі через обстріл РФ загинула людина

Російські обстріли

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Дніпро, Кам'янське та Харків. Ворог запустив по містах дрони, балістику, а у випадку з Харковом ще й авіабомби.

У зв'язку з російською атакою в перерахованих вище містах було чутно безліч звуків вибухів.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто було під масованою комбінованою атакою майже три години.

Крім того, зазначимо, що дрони цієї ночі атакували Запоріжжя. У Запорізькому районі фіксувалися кілька пожеж, було влучання по нежитловому приміщенню.

Детальніше про те, що і за чим відбувалося - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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