В Днепре из-за обстрела РФ погиб человек

Российские обстрелы

Напомним, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку на Днепр, Каменское и Харьков. Враг запустил по городам дроны, баллистику, а в случае с Харьковом еще и авиабомбы.

В связи с российской атакой в вышеперечисленных городах было словно множество звуков взрывов.

Позже мер Харькова Игорь Терехов сообщил, что город был под массированной комбинированной атакой почти три часа.

Кроме того, отметим, что дроны этой ночью атаковали Запорожье. В Запорожском районе фиксировались несколько пожаров, было попадание по нежилому помещению.

Подробнее о том, что и за чем происходило - читайте в материале РБК-Украина.

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