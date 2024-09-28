UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпрі було чутно звук вибуху

Фото: людина спускається в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 27 на 28 вересня у Дніпрі чули звук вибуху. Військові попереджали про рух дронів у напрямку міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Дніпрі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:58.

Перед цим, о 00:20, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що зафіксовано БпЛА на межі Полтавської та Дніпропетровської областей у напрямку міста Дніпро.

Де оголошено тривогу

Станом на 01:05 сигнал повітряної тривоги оголошено у більшості областей України. Причиною тривоги є ударні дрони росіян, які фіксують у повітряному просторі нашої країни.

Крім того, військові о 23:00 попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Відбою по цій інформацію станом на момент публікації новини - не було.

Нагадаємо, що вчора ввечері, 27 вересня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російських МіГ-31К.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні