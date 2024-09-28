В ніч з 27 на 28 вересня у Дніпрі чули звук вибуху. Військові попереджали про рух дронів у напрямку міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Дніпрі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:58.
Перед цим, о 00:20, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що зафіксовано БпЛА на межі Полтавської та Дніпропетровської областей у напрямку міста Дніпро.
Станом на 01:05 сигнал повітряної тривоги оголошено у більшості областей України. Причиною тривоги є ударні дрони росіян, які фіксують у повітряному просторі нашої країни.
Крім того, військові о 23:00 попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Відбою по цій інформацію станом на момент публікації новини - не було.
Нагадаємо, що вчора ввечері, 27 вересня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російських МіГ-31К.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.