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В Днепре был слышен звук взрыва

Фото: человек спускается в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 27 на 28 сентября в Днепре слышали звук взрыва. Военные предупреждали о движении дронов в направлении города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Днепре был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 00:58.

Перед этим, в 00:20, в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что БпЛА зафиксировано на границе Полтавской и Днепропетровской областей в направлении города Днепр.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:05 сигнал воздушной тревоги объявлен в большинстве областей Украины. Причиной тревоги являются ударные дроны россиян, которые фиксируют в воздушном пространстве нашей страны.

Кроме того, военные в 23:00 предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Отбоя по этой информации по состоянию на момент публикации новости - не было.

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