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В Україні оголошено масштабну тривогу через російські МіГ-31К: зафіксовано пуски "Кинджалів"

П'ятниця 27 вересня 2024 17:04
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В Україні оголошено масштабну тривогу через російські МіГ-31К: зафіксовано пуски "Кинджалів" Ілюстративне фото: в Україні оголошено масштабну тривогу через російський МіГ-31К (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні ввечері п'ятниці, 27вересня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російських МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги, близько 16:55 було оголошено у Києві. А потім тривога поширилась і на решту областей України. Водночас на сході України до цього було оголошено тривогу через загрозу ракетного удару. Повідомлялось про вибухи у Харкові.

"Зліт 2-х бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - повідомили Повітряні сили.

Також за їх даними, було зафіксовано пуск чотирьох ракет з півдня у напрямку Старокостянтинова, Хмельницької області.

Оновлено о 17:40.

У Києві та низці областей оголошено про відбій тривоги.

В Україні строго заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

В Україні оголошено масштабну тривогу через російські МіГ-31К: зафіксовано пуски &quot;Кинджалів&quot;

Нагадаємо, цієї ночі російська армія вчергове атакувала Україну дронами та ракетам.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 24 дрони, ще один БпЛА було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ.

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МіГ-31К Війна в Україні Повітряна тривога
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