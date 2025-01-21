У Дніпрі було чути вибухи на тлі ракетної загрози

В районі міста Дніпро рано-вранці 21 січня було чути вибухи. Перед тим було попередження про загрозу ворожих ракетних атак зі східного напрямку..
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та "Суспільне Дніпро".
Військові попередили про загрозу балістики о шостій годині ранку. І вже за хвилину закликали мешканців Дніпра перебувати в укриттях.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Дніпро - в укриття!", - йдеться в публікації Повітряних сил у Telegram-каналі о 06:00 та 06:01 відповідно.
При цьому стало відомо, що вибухи в районі Дніпра було чути майже одночасно з попередженням про ракетну загрозу.
О 06:10 військові заявили про фіксацію руху ракет у бік Дніпра.
"Швидкісні цілі в напрямку Дніпра!" - передали у Повітряних силах.
Після цього у місцевих пабліках повідомили про ще вибухи, які було чути у Дніпрі.
Вранці керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram розповів, що у Дніпрі через ворожу атаку було "частково зруйноване складське приміщення",
Чиновник додав, що воно - не експлуатувалося.
Нагадаємо, це місто не рідко зазнає обстрілів з боку російських окупантів, які для ударів застосовують ракетне озброєння різних типів та дрони-камікадзе, зокрема "Шахеди".
Раніше повідомлялося, що під час одного з крайніх ворожих обстрілів, здійснених 25 грудня, влада Дніпра заявляла про "серйозні проблеми" у місті.
Також повідомлялося, що 21 листопада у Дніпрі в результаті російської ракетної атаки було пошкоджене підприємство, й у місті сталися пожежі.
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