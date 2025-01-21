У Дніпрі було чути вибухи на тлі ракетної загрози

Військові попередили про загрозу балістики о шостій годині ранку. І вже за хвилину закликали мешканців Дніпра перебувати в укриттях.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Дніпро - в укриття!", - йдеться в публікації Повітряних сил у Telegram-каналі о 06:00 та 06:01 відповідно.

При цьому стало відомо, що вибухи в районі Дніпра було чути майже одночасно з попередженням про ракетну загрозу.

О 06:10 військові заявили про фіксацію руху ракет у бік Дніпра.

"Швидкісні цілі в напрямку Дніпра!" - передали у Повітряних силах.

Після цього у місцевих пабліках повідомили про ще вибухи, які було чути у Дніпрі.

Оновлено: які наслідки

Вранці керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram розповів, що у Дніпрі через ворожу атаку було "частково зруйноване складське приміщення",

Чиновник додав, що воно - не експлуатувалося.

Обстріли Дніпра

Нагадаємо, це місто не рідко зазнає обстрілів з боку російських окупантів, які для ударів застосовують ракетне озброєння різних типів та дрони-камікадзе, зокрема "Шахеди".

Раніше повідомлялося, що під час одного з крайніх ворожих обстрілів, здійснених 25 грудня, влада Дніпра заявляла про "серйозні проблеми" у місті.

Також повідомлялося, що 21 листопада у Дніпрі в результаті російської ракетної атаки було пошкоджене підприємство, й у місті сталися пожежі.