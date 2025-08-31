У Дніпрі було чути вибухи на тлі повітряної тривоги

Фото: у місті було чути щонайменше два вибухи (Getty Images)

У неділю вдень, 31 серпня, в Дніпрі пролунали вибухи. Наразі у місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".

"У Дніпрі чутно звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 16:17. Після цього було чути повторний вибух. Що стало причиною, наразі невідомо. Однак зазначимо, що близько години тому Повітряні сили ЗСУ інформували про активність авіації противника на сході. "Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та східному напрямках! Загроза застосування авіаційних засобів ураження", - писали військові. Де оголосили тривогу Станом на 16:28 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській та Сумській областях.