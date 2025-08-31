У Дніпрі було чути вибухи на тлі повітряної тривоги
У неділю вдень, 31 серпня, в Дніпрі пролунали вибухи. Наразі у місті оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".
"У Дніпрі чутно звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 16:17.
Після цього було чути повторний вибух. Що стало причиною, наразі невідомо. Однак зазначимо, що близько години тому Повітряні сили ЗСУ інформували про активність авіації противника на сході.
"Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та східному напрямках! Загроза застосування авіаційних засобів ураження", - писали військові.
Де оголосили тривогу
Станом на 16:28 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській та Сумській областях.
Обстріли Дніпра
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Дніпро та Дніпропетровську область, застосовуючи для атаки дрони, ракети та авіабомби.
Наприклад, в ніч на 29 серпня ворог атакував Дніпро безпілотниками. В результаті обстрілу виникли пожежі, а також були пошкоджені інфраструктурний об'єкт і пожежна частина. Двоє людей постраждали.
Більш того, в ніч на 30 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку по Дніпропетровській області - на регіон летіли дрони і ракети. В результаті обстрілу в Дніпрі та Павлограді були пошкоджені інфраструктурні об'єкти, на них виникли пожежі.
Крім цього, в Дніпрі загорілися приватний будинок і господарська будівля.