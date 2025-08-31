В Днепре были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги
В воскресенье днем, 31 августа, в Днепре прогремели взрывы. Сейчас в городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".
"В Днепре слышен звук взрыва, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 16:17.
После этого был слышен повторный взрыв. Что стало причиной, пока неизвестно. Однако отметим, что около часа назад Воздушные силы ВСУ информировали об активности авиации противника на востоке.
"Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения", - писали военные.
Где объявили тревогу
По состоянию на 16:28 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Черниговской и Сумской областях.
Обстрелы Днепра
Напомним, что россияне регулярно обстреливают Днепр и Днепропетровскую область, применяя для атаки дроны, ракеты и авиабомбы.
Например, в ночь на 29 августа враг атаковал Днепр беспилотниками. В результате обстрела возникли пожары, а также были повреждены инфраструктурный объект и пожарная часть. Двое человек пострадали.
Более того, в ночь на 30 августа россияне совершили комбинированную атаку по Днепропетровской области - на регион летели дроны и ракеты. В результате обстрела в Днепре и Павлограде были повреждены инфраструктурные объекты, на них возникли пожары.
Помимо этого, в Днепре загорелись частный дом и хозяйственная постройка.