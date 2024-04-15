UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпрі було чути вибухи після попередження про загрозу балістики

Фото: у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі у ніч проти 15 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Вона була оголошена в Дніпропетровській області через загрозу застосування ворогом балістичних ракет для завдання ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Вибухи в районі міста було чути близько третьої ночі.

Зазначимо, перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ о 03:00 заявили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Додамо, військові заявляли також про рух ракети противника на Кременчук (Полтавська область). А в моніторингових групах писали про фіксацію ще ракет у бік Дніпра/Павлограда.

Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:

Ракетна атака на Дніпро 14 квітня

Раніше повідомлялося, що ввечері 14 квітня у Дніпрі чули вибух після попередження Повітряних сил про пуск російської ракети в бік міста.

Пізніше в ОВА повідомили, що ворожа ракета була збита силами протиповітряної оборони, але від падіння уламків постраждали люди у місті та Дніпровському районі.

Згодом стало відомо, що в результаті падіння уламків російської ракети, яку росіяни запустили по Дніпру, постраждали 12 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійна в УкраїніВибухиРакетна атака