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В Дніпрі триває рятувальна операція на місці обстрілу: шукають ще двох людей

Дніпро, Неділя 30 червня 2024 13:53
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В Дніпрі триває рятувальна операція на місці обстрілу: шукають ще двох людей Фото: у Дніпрі триває рятувальна операція на місці обстрілу (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталія Гурковська

Пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу Дніпра 28 червня досі тривають. Зниклими безвісти вважаються двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Дніпропетровській області.

"Внаслідок ракетного удару загинула 1 особа, постраждало 12 осіб, з них 1 дитина) та врятовано 2 особи. Наразі вважаються зниклими безвісті ще 2 особи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають рятувальники, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Обстріл Дніпра

28 червня російські війська обстріляли Дніпро. Окупанти атакували багатоповерхівку, зруйнувавши квартири з 8 по 11 поверх.

На ранок, 29 червня, було відомо про 12 постраждалих, у тому числі вагітна та дитина, і одну жертву внаслідок обстрілу. Пізніше кількість постраждалих зросла до 13, а кількість зниклих безвісти зменшилася до двох.

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