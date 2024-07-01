В Днепре были слышны взрывы во время ракетной атаки

В городе Днепр в ночь на 1 июля были слышны взрывы во время воздушной тревоги, объявленной в регионе из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Дніпро ".

Отметим, что сначала звук взрыва был слышен в районе Днепра около 02:00.

После этого в командовании Воздушных сил ВСУ заявили о фиксации движения ракеты в сторону города Днепра. Впоследствии стало известно, что в этот населенный пункт двигаются еще ракеты.

Уже в 02.05 стало известно о повторном звуке взрыва в Днепре.

Руководитель Днепровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram призвал жителей Днепра находиться в укрытиях из-за продолжающейся угрозы.

Добавим, что примерно в 01:20 в Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для восточных областей. В два ночи воздушная тревога была объявлена ​​во всех регионах на востоке страны.

Удары РФ по Днепру

Ранее сообщалось, что в Днепре, который подвергся очередной ракетной атаке со стороны РФ, до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы на месте обстрела этого города еще 28 июня. Так, пропавшими без вести считаются два человека.

Так, напомним, что 28 июня российские террористы обстреляли Днепр - враг атаковал многоэтажку, разрушив квартиры с 8 по 11 этаж.

По последним данным, количество пострадавших возросло до 13, среди которых есть ребенок. Также известно об одной жертве.