У Дніпрі було чути вибухи

В районі міста Дніпро пролунали вибухи сьогодні пізно ввечері, 31 липня. В цей час в області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Дніпро".
Вибухи в Дніпрі було чути близько пів на дванадцяту ночі.
Зауважимо, що в області незадовго до цього оголосили повітряну тривогу. А в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння для атак зі сходу.
Пізніше військові закликали жителів Дніпра передувати в укриттях.
Із аналогічним зверненням звернувся до жителів обласного центру і керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Дніпро. Будьте в безпечних місцях", - написав чиновник у своєму Telegram.
Близько 23:47 у місті знову було чути вибухи.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук просить жителів Дніпра не залишати укриття до відбою повітряної тривоги.
"Важливо бути в укриттях до відбою", - йдеться в його заяві.
Нагадаємо, раніше того ж дня у Дніпрі також було чути вибухи. У той момент у Дніпропетровській області фіксували дрон ворога, тривала робота ППО.
Пізніше в ОВА розповів, що в області було збито ще один розвідувальний безпілотник російських загарбників.
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