У Дніпрі було чути вибухи

Нагадаємо, раніше того ж дня у Дніпрі також було чути вибухи. У той момент у Дніпропетровській області фіксували дрон ворога, тривала робота ППО.

Пізніше в ОВА розповів, що в області було збито ще один розвідувальний безпілотник російських загарбників.

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