В Днепре были слышны взрывы

Взрывы в Днепре были слышны около половины двенадцатого ночи.

Отметим, что в области незадолго до этого была объявлена воздушная тревога. А в командовании Воздушных сил ВСУ заявляли об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения для атак с востока.

Позже военные призвали жителей Днепра предшествовать в укрытиях.

С аналогичным обращением обратился к жителям областного центра и руководитель Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

"Днепр. Будьте в безопасных местах", - написал чиновник в своем Telegram.

Повторные взрывы

Около 23:47 в городе снова были слышны взрывы.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук просит жителей Днепра не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

"Важно быть в укрытиях до отбоя", - говорится в его заявлении.