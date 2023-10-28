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У Дніпрі було чути вибухи

Фото: у Дніпрі були чутні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі чути кілька вибухів під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 28 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну загрозу у низці південних та центральних областей України.

Обстріл Дніпропетровської області

Нагадаємо, вранці 18 жовтня у Дніпрі та Запоріжжі також лунали вибухи. Пізніше місцева влада повідомила, що окупанти вдарили по селу Обухівка під Дніпром.

Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків. Через дії російських терористів загинула 31-річна жінка, мати двох дітей. Також чотири особи отримали поранення.

Також вибухи в регіоні було чути 19 жовтня. Моніторингові групи повідомляли, що з півночі окупованого Криму, а саме з району Джанкоя, було зафіксовано запуски балістики у бік Дніпропетровської та Запорізької областей.

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