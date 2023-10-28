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В Днепре были слышны взрывы

Суббота 28 октября 2023 01:16
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В Днепре были слышны взрывы Фото: в Днепре были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Днепре было слышно несколько взрывов во время воздушной тревоги сегодня ночью, 28 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось. Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной угрозе в ряде южных и центральных областей Украины.

Обстрел Днепропетровской области

Напомним, утром 18 октября в Днепре и Запорожье также раздавались взрывы. Позже местные власти сообщили, что оккупанты ударили по селу Обуховка под Днепром.

В результате атаки было повреждено по меньшей мере 8 частных домов. Из-за действий российских террористов погибла 31-летняя женщина, мама двоих детей. Также четыре человека получили ранения.

Также взрывы в регионе были слышны 19 октября. Мониторинговые группы сообщали, что с севера оккупированного Крыма, а именно из района Джанкоя, были зафиксированы запуски баллистики в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.

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