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У Дніпрі у більшість будинків повернули тепло і воду: коли відновлять іншим

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Дніпро, Неділя 18 грудня 2022 16:22
У Дніпрі у більшість будинків повернули тепло і воду: коли відновлять іншим Фото: більшість будинків Дніпра повернули тепло і воду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі відновили роботу основних об'єктів водопостачання та водовідведення, які не працювали через знеструмлення після ракетних ударів по області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпра.

"Робочий тиск у системі відновлено. Фахівці КП "Дніпропроводоканал" працюють над відновленням стабільної роботи внутрішньоквартальних станцій підвищення тиску та звільнення системи від повітря", - йдеться у повідомленні відомства.

Через знеструмлення не працює насосна станція на проспекті Богдана Хмельницького. У зв'язку з цим припинено водопостачання за такими адресами:

  • вул. Гавриленко, буд.1, 2, 4, 4А, 4Б;
  • вул. Леоніда Стромцова, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 5а, 7;
  • просп. Богдана Хмельницького, буд. 20, 20а, 20б, 20в, 22, 22а, 24, 24а, 24б;
  • просп. Олександра Поля, буд. 117, 119, 119а, 119б, 121, 121а, 121б, 121д, 123, 125, 125а, 127, 129, 129б, 131, 131а, 131б, 4 1
  • вул. Новокримська, буд. 8,
  • вул. Академіка Янгеля, буд. 7, 11, 13.

Водопостачання та тепло у всіх будинках обіцяють відновити після подачі електроенергії на насосні станції, що підвищують тиск у системі.

Також без води, або з невеликим тиском у системі залишилося 25 будинків на проспекті Поля. Без тепла поки що мешканці вулиць Національної Гвардії, Робочої, Титова, Макарова, Єрмолової, Киргизької, Запорізького шосе та Грушевського.

На лівому березі міста усі районні котельні працюють. Не працює лише теплорозподільний пункт та котельня на вулиці Аржанова. Великі котельні, що забезпечують теплом ж/м Тополя, Перемога та Сокіл, працюють.

Нагадаємо, що 16 грудня в результаті ракетних ударів Дніпропетровська областьбула повністю знеструмлена. Енергетики поступово починають підключати об'єкти критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що російські війська завдали ракетного удару по кількох об'єктах енергетики у Дніпропетровській області. Є серйозні руйнування, троє людей отримали поранення.

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