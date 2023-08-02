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У Дніпрі агента російської розвідки засудили до 15 років ув'язнення

Фото: агент РФ здавав позиції української ППО у Дніпрі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Агента російської розвідки, який діяв у місті Дніпро, було засуджено до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Як з'ясували слідчі СБУ, засуджений перебував у складі інформаторської мережі Росії. Мережу було знешкоджено на початку 2023 року у результаті спецоперації у Дніпрі.

За даними СБУ, агенти РФ збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони України на території регіону. Вони також передавали окупантам локації, по яких могли завдаватись обстріли.

Засуджений виявився мешканцем Дніпра та працював у сфері IT-технологій. Він підтримував повномасштабну агресію РФ в Україні.

Чоловік безпосередньо спостерігав та фіксував за роботою української ППО по ворожих цілях. Зібрану інформацію він передавав російській воєнній розвідці. Ці дані росіяни використовували для підготовки повітряних ударів по регіону із застосуванням балістичних або крилатих ракет, а також дронів-камікадзе типу Shahed.

Враховуючи активну співпрацю зі слідством, суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Колаборанти в Україні

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колаборанта, який "зливав" на Telegram-бот ФСБ РФ позиції української артилерії під Бахмутом. Зокрема, позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Так, зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку.

Також Служба безпеки України затримала у Києві колаборанта, який входив до складу окупаційного "головного управління МВС РФ в Запорізькій області", та брав участь у каральних рейдах проти проукраїнських партизанів.

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