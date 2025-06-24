Ракетний удар по Дніпру: вже 7 загиблих та близько 70 постраждалих, багато дітей

П’ятеро з постраждалих перебувають у важкому стані. Медики продовжують боротися за їхні життя.

Кількість не є остаточна й досі уточнюються, адже масштаби руйнувань великі.

За словами місцевої влади, жертв могло бути значно більше, однак багато людей під час повітряної тривоги встигли перейти до укриттів - це врятувало десятки життів.

"Тому вкотре наголошую: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Обов’язково переходьте у безпечне місце. ", - наголосив Лисак.

Фото: Атака РФ на Дніпро (t.me/dnipropetrovskaODA)

Також повідомляється про наслідки ворожого удару по Самарі - постраждали щонайменше дев’ятеро людей, більшість з них госпіталізовані.

Четверо перебувають у важкому стані.