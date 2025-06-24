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Ракетний удар по Дніпру: вже 7 загиблих та близько 70 постраждалих, багато дітей

Фото: У Дніпрі зросла кількість постраждалих до 70 (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Владислава Ткаченко

Унаслідок чергової атаки Росії по Дніпру кількість загиблих зросла до семи осіб. Поранення отримали близько 70 людей, зокрема десятеро дітей.

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

П’ятеро з постраждалих перебувають у важкому стані. Медики продовжують боротися за їхні життя.

Кількість не є остаточна й досі уточнюються, адже масштаби руйнувань великі.

За словами місцевої влади, жертв могло бути значно більше, однак багато людей під час повітряної тривоги встигли перейти до укриттів - це врятувало десятки життів.

"Тому вкотре наголошую: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Обов’язково переходьте у безпечне місце. ", - наголосив Лисак.

 
Фото: Атака РФ на Дніпро (t.me/dnipropetrovskaODA)

Також повідомляється про наслідки ворожого удару по Самарі - постраждали щонайменше дев’ятеро людей, більшість з них госпіталізовані.

Четверо перебувають у важкому стані.

Атака на Дніпро

Уранці 24 червня під час оголошеної повітряної тривоги в Дніпрі пролунала серія вибухів повітряні сили зафіксували дві балістичні цілі в напрямку міста.

Росіяни влучили по житловому сектору, при цьому був пошкоджений пасажирський поїзд "Одеса–Запоріжжя" (№ 52): вибухова хвиля розбила вікна вагона, але прямих влучань не було.

Сильні пошкодження зазнали 14 шкіл, дитсадків, гуртожиток, гімназія, міська лікарня, поліклініка, адмінбудівля, близько 19 шкіл і 10 дитсадків - майже всі ці заклади зазнали влучань або розбиті вікна

Мер Дніпра Борис Філатов раніше підтвердив 1 загиблого та понад 20 поранених, серед них — двоє підлітків (13‑річна дівчинка та 16‑річний хлопець) з травмами середньої тяжкості.

Внаслідок удару також сталася пожежа; були зруйновані багатоповерхівки, приватні будинки, а також пошкоджено кілька автомобілів.

На місці працюють ДСНC, медики, поліція. Усіх пасажирів поїзда евакуювали до укриття; залізниця організувала підміну вагонів і додатковий поїзд для пересадки.

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