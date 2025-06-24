Ракетный удар по Днепру: уже 7 погибших и около 70 пострадавших, много детей

В результате очередной атаки России по Днепру количество погибших возросло до семи человек. Ранения получили около 70 человек, в том числе десять детей.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за их жизни.
Количество не является окончательным и до сих пор уточняется, ведь масштабы разрушений большие.
По словам местных властей, жертв могло быть значительно больше, однако многие люди во время воздушной тревоги успели перейти в укрытия - это спасло десятки жизней.
"Поэтому еще раз подчеркиваю: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Обязательно переходите в безопасное место", - подчеркнул Лысак.
Также сообщается о последствиях вражеского удара по Самаре - пострадали по меньшей мере девять человек, большинство из них госпитализированы.
Четверо находятся в тяжелом состоянии.
Утром 24 июня во время объявленной воздушной тревоги в Днепре прозвучала серия взрывов воздушные силы зафиксировали две баллистические цели в направлении города.
Россияне попали по жилому сектору, при этом был поврежден пассажирский поезд "Одесса-Запорожье" (№ 52): взрывная волна разбила окна вагона, но прямых попаданий не было.
Сильные повреждения получили 14 школ, детсадов, общежитие, гимназия, городская больница, поликлиника, админздание, около 19 школ и 10 детсадов - почти все эти заведения получили попадания или разбиты окна
Мэр Днепра Борис Филатов ранее подтвердил 1 погибшего и более 20 раненых, среди них - двое подростков (13-летняя девочка и 16-летний парень) с травмами средней тяжести.
В результате удара также произошел пожар; были разрушены многоэтажки, частные дома, а также повреждены несколько автомобилей.
На месте работают ГСЧС, медики, полиция. Всех пассажиров поезда эвакуировали в укрытие; железная дорога организовала подмену вагонов и дополнительный поезд для пересадки.
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