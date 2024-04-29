В Днепре 14-летняя девушка выстрелила по знакомой, открыто производство
В Днепре, 27 апреля, во время конфликтной ситуации 14-летняя девушка открыла огонь из предмета, похожего на пистолет, в сторону 17-летней знакомой. Последняя получила ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Днепровского районного управления полиции.
Инцидент произошел рядом с кафе в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра.
"По предварительной информации, 14-летняя девушка произвела несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в сторону знакомой. В результате 17-летняя девушка получила телесные повреждения", - написала полиция.
После работы следственно-оперативной группы полиции, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как мужчина устроил стрельбу в центре Днепра. Злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета из окна автомобиля.
Также вчера, 28 апреля, в Турции произошла стрельба в отделении полиции. Правоохранитель открыл огонь по коллегам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.