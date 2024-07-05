Дні-близнюки. Синоптики дали детальний прогноз на перші вихідні липня

Субота, 6 липня

У суботу, 6 липня, в Україні дощів майже не буде. Загалом на більшості території очікується невелика хмарність, без опадів. А дощі "проскочуть" лише на сході (Донецька і Луганська область) та на північному сході, у Харківській області.

Вночі температура буде досить конфортною - +14...+16, +15...+17 градусів, в залежності від регіону. Найтепліше вночі буде на сході та півдні. Наприклад, у Луганській області та в Криму буде вночі до +23 градусів.

Вдень буде спекотно, напрклад, Запорізька, Херсонська області - до +35 градусів. На другому місці - Миколаївська область та Крим - до +34.

В Києві без опадів, вночі +15...+17 градусів, вдень +27....+29 градусів.

Погода в Україні 6 липня (meteo.gov.ua)

Неділя, 7 липня

В неділю, 7 липня, погода буде майже дублювати попередній день. Різниця буде лише в тому, що в Харківській області опадів не очікується.

Температура повітря і вдень, і вночі, буде триматись в тих самих межах, що і 6 липня. Наприклад, на сході та півдні, в Запорізькій області буде в межах +33...+35 градусів в залежності від регіону.

В столиці буде без опадів, вночі +15...+17, вдень - +27...+29 градусів.

Погода в Україні 7 липня (meteo.gov.ua)