Дни-близнецы. Синоптики дали детальный прогноз на первые выходные июля

Суббота, 6 июля

В субботу, 6 июля, в Украине дождей почти не будет. В общей сложности на большинстве территории ожидается небольшая облачность, без осадков. А дожди "проскочут" только на востоке (Донецкая и Луганская область) и на северо-востоке, в Харьковской области.

Ночью температура будет достаточно комфортной – +14…+16, +15…+17 градусов, в зависимости от региона. Теплее всего ночью будет на востоке и юге. К примеру, в Луганской области и в Крыму будет ночью до +23 градусов.

Днем будет жарко, например, Запорожская, Херсонская области - до +35 градусов. На втором месте - Николаевская область и Крым - до +34.

В Киеве без осадков, ночью +15...+17 градусов, днем ​​+27...+29 градусов.

Погода в Украине 6 июля (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 7 июля

В воскресенье, 7 июля, погода будет почти дублировать предыдущий день. Разница будет только в том, что в Харьковской области осадков не ожидается.

Температура воздуха и днем, и ночью, будет держаться в тех же пределах, что и 6 июля. К примеру, на востоке и юге, в Запорожской области будет в пределах +33...+35 градусов в зависимости от региона.

В столице без осадков, ночью +15...+17, днем ​​- +27...+29 градусов.

Погода в Украине 7 июля (meteo.gov.ua)