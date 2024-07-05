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Дни-близнецы. Синоптики дали детальный прогноз на первые выходные июля

Фото: какой будет погода в Украине 6-7 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В выходные, 6-7 июля, в Украине можно смело отправляться на пикник. При этом погода в уикенд будет похожа настолько, что эти дни с легкостью можно назвать близнецами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Суббота, 6 июля

В субботу, 6 июля, в Украине дождей почти не будет. В общей сложности на большинстве территории ожидается небольшая облачность, без осадков. А дожди "проскочут" только на востоке (Донецкая и Луганская область) и на северо-востоке, в Харьковской области.

Ночью температура будет достаточно комфортной – +14…+16, +15…+17 градусов, в зависимости от региона. Теплее всего ночью будет на востоке и юге. К примеру, в Луганской области и в Крыму будет ночью до +23 градусов.

Днем будет жарко, например, Запорожская, Херсонская области - до +35 градусов. На втором месте - Николаевская область и Крым - до +34.

В Киеве без осадков, ночью +15...+17 градусов, днем ​​+27...+29 градусов.

Погода в Украине 6 июля (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 7 июля

В воскресенье, 7 июля, погода будет почти дублировать предыдущий день. Разница будет только в том, что в Харьковской области осадков не ожидается.

Температура воздуха и днем, и ночью, будет держаться в тех же пределах, что и 6 июля. К примеру, на востоке и юге, в Запорожской области будет в пределах +33...+35 градусов в зависимости от региона.

В столице без осадков, ночью +15...+17, днем ​​- +27...+29 градусов.

Погода в Украине 7 июля (meteo.gov.ua)

Сильная жара: важное предупреждение от синоптика

На следующей неделе в большинстве областей Украины, кроме западных, будет сильная жара.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко, в связи с прогнозом в сомнительных соцсетях усиливаются манипуляции по типу "все пропало", "все сгорит", "в Киеве +40 и за +40", и вообще Аравийский полуостров включая Сахару плавно перетекут на территорию Украины.

"Пожалуйста, не поддавайтесь, нам и своей жары, украинской, хватит", - добавила она.

Напомним, в первый день июля Украина стала одной из самых жарких стран Европы.

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