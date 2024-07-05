Дни-близнецы. Синоптики дали детальный прогноз на первые выходные июля

В выходные, 6-7 июля, в Украине можно смело отправляться на пикник. При этом погода в уикенд будет похожа настолько, что эти дни с легкостью можно назвать близнецами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В субботу, 6 июля, в Украине дождей почти не будет. В общей сложности на большинстве территории ожидается небольшая облачность, без осадков. А дожди "проскочут" только на востоке (Донецкая и Луганская область) и на северо-востоке, в Харьковской области.
Ночью температура будет достаточно комфортной – +14…+16, +15…+17 градусов, в зависимости от региона. Теплее всего ночью будет на востоке и юге. К примеру, в Луганской области и в Крыму будет ночью до +23 градусов.
Днем будет жарко, например, Запорожская, Херсонская области - до +35 градусов. На втором месте - Николаевская область и Крым - до +34.
В Киеве без осадков, ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29 градусов.
Погода в Украине 6 июля (meteo.gov.ua)
В воскресенье, 7 июля, погода будет почти дублировать предыдущий день. Разница будет только в том, что в Харьковской области осадков не ожидается.
Температура воздуха и днем, и ночью, будет держаться в тех же пределах, что и 6 июля. К примеру, на востоке и юге, в Запорожской области будет в пределах +33...+35 градусов в зависимости от региона.
В столице без осадков, ночью +15...+17, днем - +27...+29 градусов.
Погода в Украине 7 июля (meteo.gov.ua)
На следующей неделе в большинстве областей Украины, кроме западных, будет сильная жара.
Как рассказала синоптик Наталка Диденко, в связи с прогнозом в сомнительных соцсетях усиливаются манипуляции по типу "все пропало", "все сгорит", "в Киеве +40 и за +40", и вообще Аравийский полуостров включая Сахару плавно перетекут на территорию Украины.
"Пожалуйста, не поддавайтесь, нам и своей жары, украинской, хватит", - добавила она.
Напомним, в первый день июля Украина стала одной из самых жарких стран Европы.
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