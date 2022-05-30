Дневной обстрел Харькова: названо число пострадавших

В результате дневного обстрела Харькова и области пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Харьковского облсовета Наталии Поповой .

Она рассказала, что от обстрелов Харькова пострадали 2 человека. При этом один из них ребенок.

При этом в результате атаки войск РФ на населенные пункты Харьковской области был ранен один человек.