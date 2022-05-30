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Денний обстріл Харкова: названа кількість постраждалих

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок денного обстрілу Харкова та області постраждали три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника голови Харківської облради Наталії Попової.

Вона розповіла, що від обстрілів у Харкові постраждали 2 особи. При цьому одна з них дитина.

При цьому внаслідок атаки військ РФ на населені пункти Харківської області було поранено одну людину.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська армія у понеділок, 30 травня, знову обстріляла Миколаїв. Ворожі сили застосували артилерію.

Також ми писали, що обстріл Миколаєва розпочався ще вранці 30 травня.

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ХарківВійна Росії проти України