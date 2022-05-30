Денний обстріл Харкова: названа кількість постраждалих

Внаслідок денного обстрілу Харкова та області постраждали три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника голови Харківської облради Наталії Попової .

Вона розповіла, що від обстрілів у Харкові постраждали 2 особи. При цьому одна з них дитина.

При цьому внаслідок атаки військ РФ на населені пункти Харківської області було поранено одну людину.