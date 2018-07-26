В Сумской области перезахоронили опасные ядохимикаты

В 2015 году в Шосткинском районе в большом количестве были разлиты опасные ядохимикаты

В городе Шостка Сумской области перезатарили ядохимикаты, которые в 2015 году в результате несанкционированной утечки при транспортировке привели к отравлению земли. Об этом сообщает местное издание "Шотска.Инфо".

Как известно, в 2015 году в районе Лазаревки в большом количестве были разлиты опасные ядохимикаты.

Было установлено, что к этому причастны два предприятия - киевский Сервисный центр регенерации масел и шосткинская компания "Элга", пишет издание.

Сообщается, что тогда из воинской части в Одесской области в Шостку завезли смесь технической воды, керосина и гептила. По информации издания, эта смесь до сих пор находится в емкостях на территории "Элги".

Отмечено, что остальные ядохимикаты еще три года назад собрали специалисты Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины и затарили в герметические бочки, которые по-прежнему хранятся на территории города и района.

Попытки вывезти ядохимикаты за пределы Шосткинского района и утилизировать не удалось, так как в Украине нет предприятий, которые бы имели соответствующую лицензию на утилизацию особо опасных химических веществ.

При этом мешки, в которые была упакована зараженная отходами земля, пришли в негодность. Из-за этого их содержимое поместили в герметичную тару. Отходы хранятся на территории Ображеевского и Ковтуновского сельских советов. Проверка условий хранения, целостности тары проводится ежеквартально.

По словам специалистов, всего на территории Шосткинского района хранится около 90 т опасных ядохимикатов, подлежащих утилизации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шостке при вывозе с предприятия было рассыпано неизвестное химвещество.