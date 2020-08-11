В Днепропетровской области начался ремонт трассы национального значения Днепр - Кривой Рог. Первыми стартовали работы на участке от Днепра до Криничанского поста полиции.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, этот участок протяженностью 45 км после ремонта станет полноценной трассой 1 категории, с движением по двум полосам в каждую сторону.

Сейчас там укрепляют основу и укладывают дорожное полотно.

Через 3 недели ремонт будет продолжен на следующем участке - от Криничанского поста полиции до Кривого Рога. Уже выполняются работы на участке от Кривого Рога до границы с Николаевской областью.

В свою очередь, в Николаевской области начали ремонтировать участок дороги от границы с Днепропетровской областью до поселка Казанка.

Всего до конца года "Укравтодор" рассчитывает привести в порядок 127 км трассы Днепр - Кривой Рог - Николаев в двух областях.

Напомним, ранее Юрий Голик рассказал, как в Днепропетровской области ремонтируют трассу международного значения М-04 Знаменка - Луганск – Изварино.