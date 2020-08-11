У Дніпропетровській області почався ремонт траси національного значення Дніпро - Кривий Ріг. Першими стартували роботи на ділянці від Дніпра до Криничанського поста поліції.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ця ділянка протяжністю 45 км після ремонту стане повноцінною трасою 1 категорії, з рухом по двох смугах в кожну сторону.

Зараз там зміцнюють основу та укладають дорожнє полотно.

Через 3 тижні ремонт буде продовжений на наступній ділянці - від Криничанського поста поліції до Кривого Рогу. Уже виконуються роботи на ділянці від Кривого Рогу до кордону з Миколаївською областю.

Своєю чергою, на Миколаївщині почали ремонтувати ділянку дороги від кордону з Дніпропетровською областю до селища Казанка.

Всього до кінця року "Укравтодор" розраховує довести до ладу 127 км траси Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв у двох областях.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик розповів, як в Дніпропетровській області ремонтують трасу міжнародного значення М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине.