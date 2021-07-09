В Днепропетровской области завершают ремонт трассы М-04

Именно в рамках этой программы восстанавливается трасса М-04.

На участке протяженностью 80 км работают 300 дорожников и 150 единиц техники. Подрядчик "Автомагистраль-Юг" укладывает верхний слой покрытия, досыпает и укрепляют обочины, обустраивает съезды и остановки транспорта.

На очереди ремонт водопропускных труб и искусственных сооружений, установка новых дорожных знаком и нанесение разметки.

Ремонт данного участка трассы М-04 стартовал в октябре 2020 года от границ Днепропетровской и Кировоградской областей до пересечения с трассой Н-11 "Днепр - Кривой Рог - Николаев". В этом году работы идут с марта.

"Обновление трассы по президентской программе "Большая стройка" имеет стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры страны", - говорится в сообщении на Facebook-странице программы.