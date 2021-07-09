В Днепропетровской области завершают ремонт трассы М-04

В Днепропетровской области вышло на финишный этап обновление пятихатского направления трассы М-04. Работы будут завершены уже в августе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу программы президента "Большая стройка" в Facebook.
Именно в рамках этой программы восстанавливается трасса М-04.
На участке протяженностью 80 км работают 300 дорожников и 150 единиц техники. Подрядчик "Автомагистраль-Юг" укладывает верхний слой покрытия, досыпает и укрепляют обочины, обустраивает съезды и остановки транспорта.
На очереди ремонт водопропускных труб и искусственных сооружений, установка новых дорожных знаком и нанесение разметки.
Ремонт данного участка трассы М-04 стартовал в октябре 2020 года от границ Днепропетровской и Кировоградской областей до пересечения с трассой Н-11 "Днепр - Кривой Рог - Николаев". В этом году работы идут с марта.
"Обновление трассы по президентской программе "Большая стройка" имеет стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры страны", - говорится в сообщении на Facebook-странице программы.
Как сообщалось, трасса М-04 - дорога международного значения протяженностью почти 600 км, которая проходит через Кировоградскую, Днепропетровскую, Донецкую и Луганскую области. После обновления она станет частью "Дороги единства" М-30 "Стрый-Изварино", которая соединяет Восток и Запад Украины.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко назвал среди задач программы на 2021 год обновление и строительство 6500 км дорог.