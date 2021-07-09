У Дніпропетровській області завершують ремонт траси М-04

Саме в межах цієї програми відновлюється траса М-04.

На ділянці протяжністю 80 км працюють 300 дорожників та 150 одиниць техніки. Підрядник "Автомагістраль-Південь" влаштовує верхній шар покриття, досипає та укріплюють узбіччя. облаштовує з’їзди та зупинки транспорту.

На черзі ремонт водопропускних труб та штучних споруд, монтаж нового бар’єрного огородження, встановлення нових дорожних знаків та нанесення розмітки.

Ремонт цієї ділянки траси М-04 стартував у жовтні 2020 року від межі Дніпропетровської та Кіровоградської областей до перетину траси Н-11 "Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв". Цього року роботи тривають з березня.

"Відновлення автошляху за президентською програмою "Велике будівництво" має стратегічне значення для розвитку транспортної інфраструктури країни", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці програми.