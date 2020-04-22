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В Днепропетровской области закроют кладбища до конца карантина

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 21:08
В Днепропетровской области закроют кладбища до конца карантина
Фото: Александр Бондаренко (adm.dp.gov.ua)

Вход на кладбища будет разрешен лишь для захоронений

В Днепропетровской области кладбища должны быть закрыты до конца карантина. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко сообщает пресс-служба ОГА.

По его словам, соответствующие решения должны утвердить на местном уровне для предотвращения массового скопления людей. Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС.

"Приближаются поминальные дни. Традиционно на вторую неделю после Пасхи люди убираются на могилах родственников. И имеем раз внести коррективы в обычае - учитывая пандемию. Чтобы не допустить скоплений людей на кладбищах в поминальные дни, органы местного самоуправления должны закрыть кладбища для посещения. Исключение - только захоронения, при условии соблюдения норм карантина", - сказал Бондаренко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области по состоянию на 22 апреля было подтверждено 179 случаев заболевания коронавирусом. В частности, были подтверждены 29 новых заболеваний, из которых 20 в Подгородном, что под Днепром.

Ранее сообщалось, что в Киеве местная власть приняла решение о закрытии кладбищ в столице до 6 июня в рамках карантина.

Отметим, сегодня Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая. Такое решение было принято в связи с ростом числа зараженных коронавирусом.

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