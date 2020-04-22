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У Дніпропетровській області закриють кладовища до кінця карантину

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 21:08
У Дніпропетровській області закриють кладовища до кінця карантину
Фото: Олександр Бондаренко (adm.dp.gov.ua)

Вхід на кладовища буде дозволений лише для поховань

У Дніпропетровській області кладовища повинні бути закриті до кінця карантину. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко повідомляє прес-служба ОГА.

За його словами, відповідні рішення мають затвердити на місцевому рівні для запобігання масового скупчення людей. Таке рішення прийняла обласна комісія ТЕБ та НС.

"Наближаються поминальні дні. Традиційно на другий тиждень після Великодня люди прибирають на могилах родичів. І маємо раз внести корективи у звичаї - враховуючи пандемію. Щоб не допустити скупчень людей на кладовищах у поминальні дні, органи місцевого самоврядування повинні закрити кладовища для відвідування. Виняток - тільки поховання, за умови дотримання норм карантину", - сказав Бондаренко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області станом на 22 квітня було підтверджено 179 випадків захворювання коронавірусом. Зокрема, були підтверджені 29 нових захворювань, з яких 20 в Підгородному, що під Дніпром.

Раніше повідомлялося, що в Києві місцева влада прийняла рішення про закриття кладовищ у столиці до 6 червня в рамках карантину.

нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 11 травня. Таке рішення було прийнято в зв'язку з зростанням числа заражених коронавірусом.

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