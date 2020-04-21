В Киеве кладбища будут закрыты до лета

Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кличко напомнил, что поминальные дни перенесли

Кладбища в Киеве будут закрыты до 6 июня в рамках карантина в столице. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, до этого времени доступ к кладбищам будет ограничен.

"Поминальные дни, как вы знаете, мы договорились с представителями конфессий перенести на 6 июня. До этого времени доступ на все кладбища столицы будет ограничен", - заявил Кличко.

Напомним, мэр Киева ранее анонсировал, что в столице с 18 апреля будет ограничен доступ к городским кладбищам в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Он подчеркивал, что исключение составляют захоронения.

Так, в конце марта Кабинет министров Украины разработал протокол захоронения умерших от коронавирусной инфекции.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 апреля Кличко предупредил, что все кладбища в Киеве будут закрыты в связи с усилением карантина, а поминальные дни перенесены на июнь. Как он отметил, поминальные дни перенесены на 6 июня.

Подчеркнем, в столице за последние 24 часа от коронавирусной болезни умерли еще два человека.