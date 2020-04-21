ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве кладбища будут закрыты до лета

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 12:54
В Киеве кладбища будут закрыты до лета
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кличко напомнил, что поминальные дни перенесли

Кладбища в Киеве будут закрыты до 6 июня в рамках карантина в столице. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, до этого времени доступ к кладбищам будет ограничен.

"Поминальные дни, как вы знаете, мы договорились с представителями конфессий перенести на 6 июня. До этого времени доступ на все кладбища столицы будет ограничен", - заявил Кличко.

Напомним, мэр Киева ранее анонсировал, что в столице с 18 апреля будет ограничен доступ к городским кладбищам в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Он подчеркивал, что исключение составляют захоронения.

Так, в конце марта Кабинет министров Украины разработал протокол захоронения умерших от коронавирусной инфекции.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 апреля Кличко предупредил, что все кладбища в Киеве будут закрыты в связи с усилением карантина, а поминальные дни перенесены на июнь. Как он отметил, поминальные дни перенесены на 6 июня.

Подчеркнем, в столице за последние 24 часа от коронавирусной болезни умерли еще два человека.

Кличко рассказал, кто выполняет обязанности Поворозника Киев разработал план поэтапного ослабления карантина
Новости Украины Виталий КличкоКиевкладбище
News
On Top