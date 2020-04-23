В Днепропетровской области задержали прокурора на взятке за закрытие дела

Сотрудники правоохранительных органов задержали прокурора Днепропетровской местной прокуратуры во время получения неправомерной выгоды за закрытие уголовного дела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, прокурор требовал и получил от местной жительницы взятку в сумме 7 тыс. долларов. За эти деньги он обещал посодействовать в закрытии уголовного производства по факту хранения наркотических веществ, где фигурировала женщина. В случае отказа прокурор угрожал направить в суд обвинительный акт в отношении нее.

23 апреля прокурора задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения взятки.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украина).

Напомним, следователи ГБР задержали одного из руководителей управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Волынской области и начальника одного из отрядов управления на получении взятки.

Кроме того, в Киеве задержали мужчину, который за 25 тысяч долларов обещал решить вопрос с трудоустройством в правительстве.