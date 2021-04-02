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В Днепропетровской области задержали основателя тергруппы боевиков "ЛНР"

Новина українською → Днепропетровская область, Пятница 02 апреля 2021 14:42
В Днепропетровской области задержали основателя тергруппы боевиков "ЛНР" Фото: (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепропетровской лидера террористической группы из "ЛНР". Эта группа принимала активное участие в боевых действиях против украинских военных на Донбассе, проводила диверсии, а также причастна к убийству сотрудника СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отметили в спецслужбе, житель временно оккупированного Славяносербского района в 2014 году присоединился к незаконному формированию боевиков из "ЛНР".

"Он организовал и возглавил террористическую группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО. …Злоумышленники совершали особо тяжкие преступления против мирного населения региона, в частности, незаконно лишали свободы людей для выкупа", - сообщили в СБУ.

Также боевик возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец.

"Этот объект критической инфраструктуры был затем взорван участниками незаконного вооруженного формирования, которым руководил подозреваемый", - добавили правоохранители.

После конфликта с главарями боевиков и опасения за свою жизнь подозреваемый вернулся на подконтрольную Украине территорию. Его в ходе спецоперации задержали в Днепропетровской области.

Боевику сообщили о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 113 (диверсия) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщали, что в Днепре задержали участника "Войска Донского", который воевал против украинских военных на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Харькове задержали боевика "ЛНР", который запугивал население и воевал против Украины.

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