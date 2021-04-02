У Дніпропетровській області затримали засновника тергруппи бойовиків "ЛНР"
Співробітники Служби безпеки України затримали в Дніпропетровській лідера терористичної групи "ЛНР". Ця група брала активну участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі, проводила диверсії, а також причетна до вбивства співробітника СБУ.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Як зазначили у спецслужбі, житель тимчасово окупованого Слов'яносербського району у 2014 році приєднався до незаконного формування бойовиків з "ЛНР".
"Він організував і очолив терористичну групу, яка брала активну участь у бойових діях проти сил АТО. ...Зловмисники здійснювали особливо тяжкі злочини проти мирного населення регіону, зокрема, незаконно позбавляли волі людей для викупу", - повідомили в СБУ.
Також бойовик очолював блокпост на мосту через річку Сіверський Донець.
"Цей об'єкт критичної інфраструктури потім був підірваний учасниками незаконного збройного формування, яким керував підозрюваний", - додали правоохоронці.
Після конфлікту з ватажками бойовиків і побоювання за своє життя підозрюваний повернувся на підконтрольну територію Україні. Його в ході спецоперації затримали в Дніпропетровській області.
Бойовика повідомили про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 113 (диверсія) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що у Дніпрі затримали учасника "Війська Донського",, який воював проти українських військових на Донбасі.
Також РБК-Україна писало, що минулого тижня у Харкові затримали бойовика "ЛНР", який залякував населення і воював проти України.