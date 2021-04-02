ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Дніпропетровській області затримали засновника тергруппи бойовиків "ЛНР"

Новость на русском → Дніпропетровська область, П'ятниця 02 квітня 2021 14:42
У Дніпропетровській області затримали засновника тергруппи бойовиків "ЛНР" Фото: (ssu.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Співробітники Служби безпеки України затримали в Дніпропетровській лідера терористичної групи "ЛНР". Ця група брала активну участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі, проводила диверсії, а також причетна до вбивства співробітника СБУ.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, житель тимчасово окупованого Слов'яносербського району у 2014 році приєднався до незаконного формування бойовиків з "ЛНР".

"Він організував і очолив терористичну групу, яка брала активну участь у бойових діях проти сил АТО. ...Зловмисники здійснювали особливо тяжкі злочини проти мирного населення регіону, зокрема, незаконно позбавляли волі людей для викупу", - повідомили в СБУ.

Також бойовик очолював блокпост на мосту через річку Сіверський Донець.

"Цей об'єкт критичної інфраструктури потім був підірваний учасниками незаконного збройного формування, яким керував підозрюваний", - додали правоохоронці.

Після конфлікту з ватажками бойовиків і побоювання за своє життя підозрюваний повернувся на підконтрольну територію Україні. Його в ході спецоперації затримали в Дніпропетровській області.

Бойовика повідомили про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 113 (диверсія) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що у Дніпрі затримали учасника "Війська Донського",, який воював проти українських військових на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня у Харкові затримали бойовика "ЛНР", який залякував населення і воював проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Промисловість Служба безпеки України бойовики Днепропетровская область диверсия
NEWS
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів