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В Днепропетровской области мужчина создавал и распространял детскую порнографию

Новости » Общество     14.02.2020 - 17:55
В Днепропетровской области мужчина создавал и распространял детскую порнографию
Иллюстративное фото (facebook.com/cyberpoliceua)

Сейчас 59-летнему мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 15 лет заключения

Работники киберполиции в Днепропетровской области разоблачили 59-летнего мужчину, который создавал и распространял детскую порнографию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Киберполиция установила, что он создавал и распространял контент в сети Интернет с помощью файлообменников и специализированных форумов и получал за это деньги.

В ходе досудебного расследования установлено, что к созданию противоправного контента мужчина привлек малолетнюю жительницу города Каменское.

"Фигурант с целью постоянного взаимодействия с детьми трудоустраивался на должности, функциональные обязанности которых предусматривают непосредственный контакт и работу с детьми", - говорится в сообщении.

По результатам обысков, у него было изъято компьютерную технику, роутеры, флешносители, жесткие диски, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и черновые записи.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчине объявлено о подозрении, он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит до 15 лет заключения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине урегулируют соответствующие нормы в законодательстве и усовершенствуют законодательство по защите детей от насилия.

Кроме того, Офис генерального начал работу над полной перезагрузкой системы защиты прав ребенка.

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