У Дніпропетровській області затримали міськголову на хабарі 10 тис. доларів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Міський голова вимагав 10 тис. доларів за укладення договору про надання послуг з благоустрою земельної ділянки

У Дніпропетровській області затримали міського голову територіальної громади та його спільника під час одержання хабаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Зазначається, що міський голова спільно з посередником вимагали від приватного підприємця неправомірну вигоду у розмірі 10 тис. доларів за укладення договору про надання послуг з благоустрою земельної ділянки на території об’єднаної територіальної громади, яка використовується під звалище.

"5 лютого 2020 року під час одержання коштів зловмисників було викрито правоохоронними органами та затримано в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Проводяться слідчі та процесуальні дії.

Фото: затримання міськголови (dnipr.gp.gov.ua)

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та одержання 2,5 млн гривень хабаря.

Також повідомлялося, що 4 лютого повідомили про підозру голови Чернівецької обласної ради Іванові Мунтяну в одержанні неправомірної вигоди. Він попросив у підприємця надати йому неправомірну вигоду в сумі 400 тис. доларів.