Фото: затримання рейдерів (dp.npu.gov.ua)

Зловмисники причетні до ряду рейдерських захоплень та розбійних нападів

У Дніпропетровській області поліція затримала групу рейдерів із семи осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-службу поліції Дніпропетровської області.

Як зазначається, учасників організованого злочинного угрупування затримали співробітники Управління стратегічних розслідувань спільно зі спецпризначенцями "КОРДу" 21 листопада. Встановлено, що група чоловіків причетні до ряду рейдерських захоплень та розбійних нападів на території Дніпропетровської області та за її межами.

За фактами злочинної діяльності відкрито чотири кримінальні провадження. Дії зловмисників підпадають під статті ч. 3 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності), ч. 3 ст. 187 (Розбій), ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваних було вилучено речові докази, що вказають на їх причетність до злочинів. Комплекс слідчо-розшукових заходів триває.

Нагадаємо, у Києві затримали адвоката, який організував схему вимагання 3 млн гривень та корпоративних прав у столичного бізнесмена. Правоохоронці затримали групу осіб, які під погрозами фізичної розправи та насилля заволоділи корпоративним правами частини бізнесу.

Нагадаємо, поліція затримала учасників міжнародної злочинної організації, які викрадали цінності з банківських сейфів у різних країнах.