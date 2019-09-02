В Днепропетровской области на взятке задержали чиновника

В Днепропетровской области правоохранители на взятке задержали первого заместителя городского головы одной из объединенных территориальных общин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

Сообщается, что чиновник требовал 140 тыс. гривен от представителя общества с ограниченной ответственностью за выделение трех земельных участков в аренду для осуществления предпринимательской деятельности.

Заместителя городского головы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения очередного транша в размере 65 тыс. гривен на банковский счет.

Также решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении в совершении преступления по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере).

Напомним, в Киеве задержали одного из руководителей районных отделов Знаменской прокуратуры Кировоградской области, который получил взятку за закрытие уголовного дела. Прокурор получил 2 тыс. долларов за закрытие уголовного дела по факту хранения наркотиков.

Как сообщало РБК-Украина, в Житомирской области на взятке задержали военного комиссара. Военком получил 1 тыс. дол за помощь во избежание призыва на срочную службу.