У Дніпропетровській області затримали заступника мера на хабарі

У Дніпропетровській області правоохоронці на хабарі затримали першого заступника міського голови однієї з об'єднаних територіальних громад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу місцевої прокуратури.

Зазначається, що чиновник вимагав 140 тис. гривень від представника товариства з обмеженою відповідальністю за виділення трьох земельних ділянок в оренду для здійснення підприємницької діяльності.

Заступника міського голови затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергового траншу в розмірі 65 тис. гривень на банківський рахунок.

Також вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру у скоєнні злочину за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою у великому розмірі).

Нагадаємо, у Києві затримали одного з керівників районних відділів Знам'янської прокуратури Кіровоградської області, який отримав хабар за закриття кримінальної справи. Прокурор отримав 2 тис. доларів за закриття кримінальної справи за фактом зберігання наркотиків.

Як повідомляло РБК-Україна, в Житомирській області на хабарі затримали військового комісара. Воєнком отримав 1 тис. дол за допомогу, щоб уникнути призову на строкову службу.