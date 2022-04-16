В Днепропетровской области взрывотехники обезвредили ракету от "Точки-У"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что подрывы являются контролируемыми и не угрожают жизни граждан.

В 16:30 пиротехники ГСЧС уничтожили остатки ракеты неподалеку от сел Богдановка и Богуслав.

Ранее мы сообщали, что украинские морпехи уничтожили экипаж вражеского танка Т-72.

Также мы писали, что украинские военные на Юге ночью уничтожили 14 оккупантов и их технику.

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