В Днепропетровской области при взрыве пострадали дети

В Днепропетровской области полиция устанавливает обстоятельства взрыва неустановленного предмета, в результате которого пострадали дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района. Предварительно, в результате взрыва ранения получили шесть детей в возрасте от четырех лет до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Напомним, в селе Нелипино Свалявского района Закарпатской области в результате взрыва газовоздушной смеси был поврежден жилой дом, а также травмированы двое человек.