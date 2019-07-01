У Дніпропетровській області під час вибуху постраждали діти

У Дніпропетровській області поліція встановлює обставини вибуху невстановленого предмета, в результаті якого постраждали діти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Пригода сталася 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в селі Пашена Балка Дніпровського району. Попередньо, в результаті вибуху поранення отримали шестеро дітей у віці від чотирьох років до 16 років. Одна дитина перебуває у важкому стані.

В даний час на місці вибуху працює слідчо-оперативна група Дніпровського районного відділення поліції і вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим дітям.

Розслідування даного факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Нагадаємо, у селі Неліпино Свалявського району Закарпатської області в результаті вибуху газоповітряної суміші був пошкоджений житловий будинок, а також травмовано двоє осіб.