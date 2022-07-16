У Дніпропетровській області ЗСУ збили черговий російський безпілотник "Орлан-10"
Фото: ЗСУ знищили ще один "Орлан-10" у Дніпропетровській області (24tv)
Українські захисники збили ще один ворожий безпілотник "Орлан-10". Це сталося у небі над Дніпропетровською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.
"Ще мінус один Орлан-10. Наші військові збили над Дніпропетровщиною черговий ворожий безпілотник", - зазначив він.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські бійці з початку повномасштабного вторгнення вже знищили близько 687 російських БПЛА.
Крім того, за останню добу ЗСУ ліквідували 140 російських окупантів.
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