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У Дніпропетровській області ЗСУ збили черговий російський безпілотник "Орлан-10"

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Дніпропетровська область, Субота 16 липня 2022 13:12
У Дніпропетровській області ЗСУ збили черговий російський безпілотник "Орлан-10" Фото: ЗСУ знищили ще один "Орлан-10" у Дніпропетровській області (24tv)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники збили ще один ворожий безпілотник "Орлан-10". Це сталося у небі над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Ще мінус один Орлан-10. Наші військові збили над Дніпропетровщиною черговий ворожий безпілотник", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські бійці з початку повномасштабного вторгнення вже знищили близько 687 російських БПЛА.

Крім того, за останню добу ЗСУ ліквідували 140 російських окупантів.

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