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В Днепропетровской области во время пожара погибли двое малолетних детей

Марганец, Воскресенье 29 ноября 2020 11:08
В Днепропетровской области во время пожара погибли двое малолетних детей
Фото: пожарники (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В городе Марганец Днепропетровской области произошел пожар в многоэтажном доме. В результате погибли двое малолетних детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул около 22:44 в двухкомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажки, расположенной на улице Перспективной. Внутри квартиры находилась женщина и ее двое детей.

"Спасатели на руках вынесли из горящей дома мальчика, 2019 рождения, и девочку 2016 года. Мать вышла самостоятельно. Пострадавших детей передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Но, к сожалению, они не выжили - дети умерли в больнице", - сообщили спасатели.

Пожар локализовали в 23:15 и ликвидирован в 23:37.

Огнем повреждено домашнее имущество в коридоре квартиры на площади 6 кв.м. К тушению привлекались 6 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кировоградской области в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека, из которых двое детей 2016 и 2018 годов рождения.

Также сообщалось, что в Киеве днями произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Был риск распространения огня на другие дома.

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