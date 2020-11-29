У Дніпропетровській області під час пожежі загинули двоє малолітніх дітей

Фото: пожежники (РБК-Україна)

У місті Марганець Дніпропетровської області сталася пожежа в багатоповерховому будинку. В результаті загинули двоє малолітніх дітей.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа спалахнула близько 22:44 у двокімнатній квартирі на останньому поверсі п'ятиповерхівки, розташованої на вулиці Перспективній. Всередині квартири перебувала жінка та її двоє дітей.

"Рятувальники на руках винесли з палаючої хати хлопчика, 2019 народження, і дівчинку 2016 року. Мати вийшла самостійно. Постраждалих дітей передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Але, на жаль, вони не вижили - діти померли в лікарні", - повідомили рятувальники.

Пожежу локалізували о 23:15 та ліквідована о 23:37.

Вогнем пошкоджено домашнє майно в коридорі квартири на площі 6 кв. м. До гасіння залучались 6 чоловік особового складу та 3 одиниці пожарноспасательной техніки.

Раніше РБК-Україна писало, що в Кіровоградській області в приватному житловому будинку сталася пожежа, в результаті якого загинули чотири людини, з яких двоє дітей 2016 і 2018 років народження.

Також повідомлялося, що у Києві днями сталася пожежа у триповерховому житловому будинку. Був ризик поширення вогню на інші будинки.