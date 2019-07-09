У Дніпропетровській області в результаті обвалу будинку загинула людина

Фото: місце події (dp.dsns.gov.ua)

Під Павлоградом стався обвал в будівлі колишньої сушарки

У Дніпропетровській області під час демонтажу будівлі колишньої сушарки сталося обвалення конструкцій, одна людина загинула. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу облуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, обвал стався в будівлі Центральної збагачувальної фабрики "Павлоградська" увечері 8 липня. В результаті обвалення одна людина госпіталізована у реанімаційне відділення міської лікарні № 4 міста Павлоград. Потерпілий, громадянин 1972 року народження, поступив у лікарню у важкому стані зі струсом головного мозку та перелом тазу.

Крім того, рятувальники знайшли під уламками тіло ще однієї людини - 1973 року народження.

Фото: місце події (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві через обвал сміття на звалищі померла дитина. За даними правоохоронців, дитині було дев'ять років, і вона була ромської національності.

Також РБК-Україна писало, що на шахті "Лісова" у Львівській області стався обвал породи, в результаті інциденту загинули два гірники.