В Днепропетровской области вернули комендантский час на Пасху

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко отозвал свое решение об отмене на территории области комендантского часа в ночь на Пасху.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал главы области .

В Днепропетровской области комендантский час будет действовать с 23:00 субботы до 5:00 воскресенья. Выходить на улицу в это время запрещено.

"К сожалению, есть неоспоримые данные от разведки и СБУ о возможных провокациях и ракетных ударах в местах массового скопления людей. Учитывая это, вынуждены отменить распоряжение об отмене комендантского часа и ввести его на Пасху", - заявил Резниченко.

Глава ОВА призвал жителей области оставаться дома. Областное руководство также призвало верующих смотреть богослужения по ТВ или онлайн.