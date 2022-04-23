UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепропетровской области вернули комендантский час на Пасху

Фото: Валентин Резниченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Антон Федорцив

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко отозвал свое решение об отмене на территории области комендантского часа в ночь на Пасху.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.

В Днепропетровской области комендантский час будет действовать с 23:00 субботы до 5:00 воскресенья. Выходить на улицу в это время запрещено.

"К сожалению, есть неоспоримые данные от разведки и СБУ о возможных провокациях и ракетных ударах в местах массового скопления людей. Учитывая это, вынуждены отменить распоряжение об отмене комендантского часа и ввести его на Пасху", - заявил Резниченко.

Глава ОВА призвал жителей области оставаться дома. Областное руководство также призвало верующих смотреть богослужения по ТВ или онлайн.

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли Криворожский район.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПасхаРезниченкоДнепропетровская областьДнепропетровская ОГАКомендантский часВторжение России в УкраинуВойна России против Украины