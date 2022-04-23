На Дніпропетровщині повернули комендантську годину на Великдень

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко відкликав своє рішення про скасування на території області комендантської години в ніч на Великдень.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал очільника області .

У Дніпропетровській області комендантська година діятиме з 23:00 суботи до 5:00 неділі. Виходити на вулицю в цей час заборонено.

"На жаль, є незаперечні дані від розвідки та СБУ про можливі провокації та ракетні удари у місцях масового скупчення людей. З огляду на це змушені скасувати розпорядження про відміну комендантської години і таки ввести її на Великдень", – заявив Резніченко.

Голова ОВА закликав мешканців області залишатися вдома. Обласне керівництво також закликало вірян дивитися богослужіння по ТБ або онлайн.